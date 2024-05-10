الجمعة 2 ذو القعدة 1445 ﻫ - 10 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قصف متواصل وقنابل مضيئة.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

منذ 19 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

استهدف الطيران الاسرائيلي قرابة منتصف الليل، منزلا في بلدة علما الشعب، ما أدى الى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

كما تعرضت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي معاد متقطع بعد منتصف الليل الفائت.

وكان الجيش الاسرائيلي، ألقى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وفجرا، حلق فجرا الطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة الجنوب.

في المقابل، أشار “حزب الله” في بيان الى ان “بعد رصدٍ وترقبٍ لقوات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلياته إلى موقع المالكية استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (00:50) من نهار يوم الجمعة 10-5-2024 بقذائف المدفعية وحققوا إصاباتٍ مؤكدة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان والاتحاد الأوروبي
    سفيرة الاتحاد الأوروبي: سنواصل إعادة توطين النازحين من لبنان إلى أوروبا
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    سمير جعجع: محور الممانعة والتيار الوطني الحر هم "أكبر كذابين ونصابين"!
    الخبز
    أخبار سارة.. استقرار أسعار الخبز في لبنان بعد اجتماع حاسم

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    باسيل خارج "التيار"!
    عناصر من حزب الله
    استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
    الأمن العام
    "1.500.000.000 ل.ل" قيمة الكفالة النقدية لإقامة سنوية.. بيان هام من الأمن العام