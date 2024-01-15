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قصف مدفعي إسرائيلي.. ومنطاد تجسسي جنوبًا

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2024 7:26 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ مدفعية الجيش الاسرائيلي المتمركزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة جدّدت قرابة السادسة إلّا ربعًا من مساء اليوم، قصفها المدفعي مستهدفة جبل بلاط وأطراف بلدة عيتا الشعب ، بعد قصف مماثل استهدف البلدة قرابة الرابعة عصرا والذي طاول أيضا النقطة 44 عند أطراف علما الشعب.

إلى ذلك رفع الجيش الإسرائيلي منطادًا تجسسيًّا فوق موقع الضهيره وهو مجهز بكاميرات مراقبة وأجهزة رصد، وذلك بهدف تغطية منطقة الجليل الغربي بالمراقبة بعد الأضرار الجسيمة والفادحة التي لحقت بمنظومته التجسسية المنصوبة في المواقع المقابلة للمنطقة المذكورة جراء صواريخ “حزب الله” التي عطّلت مهمتها.

وكان قد صدر حزب الله، اليوم الاثنين,، بيان جاء فيه: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:10 من عصر يوم الاثنين 15-01-2024 انتشاراً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية”.

وأضاف البيان، “وحققوا فيه إصابات مباشرة”.‏

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