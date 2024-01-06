قصف مدفعي وتحليق لـ الطيران الإسرائيلي.. إليكم آخر التطوّرات جنوباً؟

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن الطيران الإسرائيلي أغار بعيد منتصف ليل أمس فاستهدف منزلاً غير مأهول في بلدة عيتا الشعب ما أدى الى تدميره، وإلحاق الأضرار بعدد من السيارات وبشبكتي الماء والكهرباء، تلاها غارة ثانية على أطراف البلدة.

ثم قصفت مدفعية العدو بعد منتصف الليل أطراف الناقورة وجبل اللبونة.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وكانت قرى القطاع الاوسط في مارون الراس ومدينة بنت جبيل شهدت تحليقاً للطيران الحربي على علو منخفض واطلاق جدار الصوت فوق البلدات الجنوبية.