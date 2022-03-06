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قضاة العراق إلى جانب نظرائهم في لبنان.. تبرعات ماليّة لتجاوز الأزمة الاقتصادية

منذ ساعتين
العراق - لبنان

العراق - لبنان

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أعلنت وزارة العدل في لبنان عن تبرُّع قضاة العراق لنظرائهم اللبنانيين بمبالغ ماليّة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، فيما عدَّت أن هذه الخطوة تعبيراً عن الأُخوَّة بين البلدين.

وأكّد وزير العدل اللبناني هنري خوري لـوكالة الأنباء العراقية (واع)، “أهمية هذه الخطوة التي تعبّر عن التعاطف والتآخي بين الشعبين والبلدين الشقيقين”، موضِحاً أنّ “هذه المساعدة تندرج ضمن المساعي الفرديّة لأعضاء من الجسم القضائي العراقي الذين اتخذوا مبادرة من تلقاء أنفسهم للوقوف إلى جانب أعضاء الجسم القضائي اللبناني”.

واشار الى أنّ “هذه المبادرة هي خارج إطار مجلس وزراء العدل العرب، والتعاون الرسمي على مستوى وزارتي العدل العراقية واللُبنانيّة”.

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