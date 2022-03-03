قضاة فرنسيون في لبنان: وفد رايح ووفد جايي

أنهى الوفد القضائي الفرنسي مهمّته في بيروت التي استملها على مدى ثلاثة أيام، واستمع خلالها إلى عدد من الشهود، في الملفّ القضائي الفرنسي المتعلّق بالرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “نيسان ــ رينو” العملاقة كارلوس غصن، والتحويلات المالية الخاصة به، والتثبّت مما إذا كانت هذه التحويلات تنطوي على عمليات فساد واختلاس من أموال الشركة المذكورة. وأكد مصدر قضائي لبناني مواكب لمهمّة الفريق الفرنسي لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن “بين الشهود الذين أدلوا بإفادتهم هم رجال أعمال وتربطهم بكارلوس غصن علاقات عمل تجارية وعلى دراية بالمسؤولية التي كان يتولاها الأخير”.

وشدد المصدر على أن “القضاء اللبناني قدّم كل التعاون للجانب الفرنسي في إطار المساعدة القضائية التي طلبها”. وأشار إلى أن الفرنسيين “لم يطلبوا شيئاً إضافياً من لبنان، ويتوقّف عليهم ما إذا كانت توفّرت لديهم المعلومات والمعطيات التي تمكنهم من الادعاء على غصن وملاحقته، أم أن الملفّ الفرنسي سيأخذ طريقه إلى الحفظ ما لم تكن الأدلة كافية لتحريك الملاحقة”.

من جهة ثانية، يصل إلى بيروت الأسبوع المقبل، وفد قضائي فرنسي في مهمّة جديدة. وأكد مصدر قضائي مطلع لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن الوفد “يضمّ ثلاثة قضاة من باريس، مكلّفين بإجراء تحقيقات مع شهود، في الدعوى الفرنسية التي يلاحق فيها رجل الأعمال اللبناني ــ الفرنسي زياد تقي الدين، في ملفّ تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي”.