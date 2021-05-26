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قضاة فرنسيون يستجوبون كارلوس غصن

26 - مايو - 2021
كارلوس غصن

كارلوس غصن

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علم “صوت بيروت انترناشونال” أن رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة (رينو – نيسان) العملاقة رجل الأعمال كارلوس غصن، يخضع إلى جلسة تحقيق كشاهد أمام ستة قضاة فرنسيين من مدعين عامين وقضاة تحقيق، وذلك حول الانبعاثات الحرارية التي تسببت بها سيارات رينو في فرنسا بسبب خطأ في التصنيع.

وقد بدأت جلسة الاستماع الى غصن عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قاعة محكمة التمييز الكبرى في الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت، وحضرها المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان الذي يشرف على التحقيق ويديره، ووكيلا غصن القانونيين المحامي اللبناني كارلوس أبو جودة ومحام آخر فرنسي.

ومن المقرر أن يستجوب الفريق القضائي الفرنسي كارلوس غصن يوم الاثنين المقبل في 31 أيار الحالي، كمدعى عليه في القضايا المالية التي يلاحق على أساسها في فرنسا، وذلك بحضور فريق الدفاع عنه والقاضي قبلان.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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