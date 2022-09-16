قضاة يطالبون بإقفال العدلية!

علمت “النهار” ان العديد من القضاة المعتكفين يصرون على تصعيد تحركهم في المرحلة المقبلة ردا على عدم التعاطي مع مطالبهم بجدية.

ويصر بعض هؤلاء في نقاشاتهم على مجموعاتهم على واتساب على ضرورة إتخاذ “قرار بإقفال العدلية” مع حلول نهاية العطلة القضائية وتسليم مفاتيحها للحكومة ووزير العدل، وهي خطوة كان هدد بإتخاذها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مع إعلان القضاء الاضراب المفتوح والاصرار على مطالبهم المحقة. مع الاشارة الى ان ما يقارب 100 قاض من اصل حوالي 550 لم يلتزموا الاضراب وما زالو يمارسون عملهم بشكل طبيعي.