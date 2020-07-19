قطار: التدفق النقدي لا يأتي من دون الثقة في لبنان… ودياب والراعي على تواصل دائم

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزير البيئة دميانوس قطّار أن رئيس الحكومة حسان دياب والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي على تواصل دائم.

ولفت قطار في حديث إذاعي إلى أنه كان هناك اتفاق على اجراء دياب للزيارة وعلى توقيتها وقد جاءت هذه الزيارة في وقت طُرح فيه موضوع الحياد.

وقال: “اذا زار البطريرك الراعي قداسة البابا وتوصّلا الى محطة للتخفيف من الضغط على لبنان واذا نجحنا بتخفيف الضغط فهذا يعني أننا بدأنا نستعيد ثقة الكثير من الدول بلبنان”.

وأوضح قطار أن التدفق النقدي لا يأتي من دون الثقة بلبنان واستعادة الثقة وبداية الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد هما أمران اساسيان.