قطار يعلن استقالته من الحكومة: نفسي حزينة حتى الموت

دميانوس قطار
دميانوس قطار

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أعلن الوزير دميانوس قطار استقالته من الحكومة. وأصدر البيان التالي:

” نفسي حزينة حتى الموت ”

أمام هول الفاجعة، وإنحناءً لأرواح الضحايا الابرياء، وتضامناً مع الجرحى والمصابين وذويهم،وتحسّساً بألم أهالي المفقودين، وتعاطفاً مع جميع المتضرّرين، ومع إنسداد أفق الحلول على وقع التجاذبات العبثية، وفي ظلّ آليات نظام عقيم ومترهّل أضاع العديد من الفرص،وتجاوباً مع قناعاتي وضميري، قرّرت أن أتقدّم بإستقالتي من الحكومة.

وفي لحظة وحدة اللبنانيين بآلامهم أرى الأمل في قدرة شاباتنا وشبابنا على النهوض بلبنان جديد يلبّي طموحاتهم وأحلامهم، باقياً دائماً وأبداً في خدمة وطني وأهلي.

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