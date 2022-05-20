قطاع الاتصالات لن يتوقف ومخاوف من “أغلى فاتورة في العالم”!

لفت وزير الاتصالات جوني القرم، “مبشرًا” اللبنانيين، الى أنّ قطاع الاتصالات لن ينقطع وهذا أمر ايجابي، مشيرًا الى أنه “أصبح بامكاني أن أكمل الارسال بل تحسينه”.

وأفاد بأن الأسعار الجديدة ستكون على سعر منصة “صيرفة”.

واضاف القرم، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّه “بالنسبة إلى مرسوم الخط الثابت، اريد أن اهنئ بالقرار الكبير الذي اتخذ، خاصة في ما يتعلق بالانترنت غير الشرعي”، موضحًا أنه “بالنسبة لاوجيرو، سوف تزيد الأسعار ضرب 2.43، وسوف يكون هناك باقات لذوي الدخل المحدود، أو من لا يستخدمون الانترنت بشكل كثير”.

في هذا السياق، أعرب وزير الشباب والرياضة “جورج كلاس” عن تخوّفه من ارتفاع كلفة الاتصالات.

وردًّا على سؤال حول رفع فاتورة الخلوي قال: “اذا لم يتم وضع تصور مرحلي ويأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود والطلاب ومعدل الدخل، فإنني اخشى ان نكون امام اغلى فاتورة بالعالم قياسا بمعدل الدخل الفردي والحد الادنى للاجور، وهذا ما يتم العمل عليه الان، حتى مطلع تموز المقبل”.