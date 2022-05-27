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قطاع النقل البري في اجتماع استثنائي في الاول من حزيران

27 - مايو - 2022
آخر تحديث: 27 - مايو - 2022 5:05 مساءً
سائقو الباصات

سائقو الباصات

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يشهد لبنان اصعب ازمة اقتصادية وسياسية على الاطلاق، تخطى الدولار اليوم “37500” بالاضافة الى ازمة محروقات وطحين ودواء، كما وارتفاع اسعار السلع ايضاً، يقف المواطن أمام هذا الكم الهائل من المصائب عاجزاً عن التمييز بين كل هذه الأولويات.

وعلى هذا فقد أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في بيان، انه “مع جنون الدولار وانهيار الليرة اللبنانية وانعكاس ذلك على جميع السلع لا سيما اسعار المحروقات وقطع غيار السيارات والصيانة، وعدم قيام الحكومة بواجباتها في حماية العاملين في قطاع النقل البري من تعديات مخالفة للقانون من سيارات مزورة وخصوصية وتطبيقات وهمية وغيرها.

أدعو الزملاء في قطاع النقل البري إلى اجتماع ومؤتمر صحافي استثنائي الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء في الاول من حزيران في مقر الاتحاد العمالي العام، لاعلان الموقف التصعيدي وتحديد الخطوات من اضراب واعتصامات وتحرك”.

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