الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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"قطر للطاقة" تنضم إلى أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في لبنان

منذ 19 دقيقة
قطر للطاقة تنضم لكونسورتيوم التنقيب عن النفط والغاز في لبنان

قطر للطاقة تنضم لكونسورتيوم التنقيب عن النفط والغاز في لبنان

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أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم الخميس، أنّ شركة قطر للطاقة ستنضم إلى “توتال إنرجيز” و”إيني” في كونسورتيوم ثلاثي الأطراف للتنقيب عن النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة الساحل اللبناني.

وجاء في بيان الوزارة أن الاتفاقات ستوقع يوم الأحد.

وقال وزير الطاقة وليد فياض لرويترز إن “هذا سيكون تطورًا إيجابيًا كبيرًا” قد يُعجل بتدشين أنشطة الاستكشاف المحدد لها نوفمبر/ تشرين الثاني.

وبعد شهور من المحادثات، من المقرر أن تستحوذ قطر للطاقة على حصة 30 بالمئة بينما تحصل كل من توتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية على حصة 35 بالمئة.

ولم ترد كل من قطر للطاقة وتوتال إنرجيز وإيني على طلبات للتعليق حتى الآن.

وشهدت أول جولة للتراخيص في لبنان عام 2017 فوز كونسورتيوم يضم توتال إنرجيز وإيني ونوفاتك الروسية بعطاءات للتنقيب في المنطقتين البحريتين الرابعة والتاسعة.

وانسحبت شركة نوفاتك في سبتمبر أيلول 2022 تاركة حصتها البالغة 20 بالمئة في أيدي الحكومة اللبنانية.

وفي الشهر التالي، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقية تاريخية بوساطة أميركية لترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

ويقع معظم المنطقة التاسعة في المياه اللبنانية، لكن قسما منها يقع جنوب الحدود التي تم ترسيمها حديثا مع إسرائيل. وعقدت توتال وإسرائيل صفقة منفصلة بخصوص الإيرادات التي يجري تحقيقها من هناك.

ونصت الصفقة على منع الشركات اللبنانية والإسرائيلية من العمل في المنطقة الواقعة جنوبي الحدود الجديدة مما أدى إلى نقل حصص توتال إنرجيز والحكومة إلى شركتين توصفان بأنهما “أدوات استثمارية” لشركة توتال إنرجيز والبحث عن شريك جديد في الكونسورتيوم.

وتمخضت عمليات التنقيب عن اكتشافات كبيرة للغاز في المناطق البحرية بشرق البحر الأبيض المتوسط على مدار السنوات العشر الماضية. وازداد الاهتمام بها منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل إمدادات الغاز.

    المصدر :
  • رويترز

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