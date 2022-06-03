قطع أشجار معمّرة في هذه البلدة!

توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة عن قيام أشخاص عدّة من بينهم أحد المطلوبين للقضاء بقطع أشجار معمّرة في بلدة القمّوعة على متن آليّة “بيك آب”، وجيب نوع “GMC”. وعلى الفور، قامت دورية من المفرزة بالتوجه إلى المحلّة المذكورة وعملت على توقيفهم بالجرم المشهود، وهم كلّ من اللبنانيين:

– ع. م. (مواليد عام 1982) مطلوب للقضاء بجرائم سرقة، إطلاق نار، وتهديد، ونقل أسلحة وذخائر.

– ح. ق. (مواليد عام 1982)

– ع. م. (مواليد عام 1982)

– م. م. (مواليد عام 2005)

وبتفتيشهم والآليتين، تمّ ضبط منشار يعمل على البنزين، بالإضافة إلى منشار يدوي، ومعدّات أخرى تستعمل في قطع الأشجار.

وقد أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، بأن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.