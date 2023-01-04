قطع التيار الكهربائي عن مجمع رهباني وتربوي... والسبب؟

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن مجهولين سرقوا نحو ٥٠٠ متر من كابلات كهرباء لبنان على الطريق الفرعية بين بلدتي جعيتا وسهيلة، ما ادى إلى حرمان مجمع رهباني وتربوي هي كنيسة الصليب المقدس، مدرسة السان سوڤور، والاكليريكية المخلصية، وعدد كبير من سكان المنطقتين من التغذية الكهربائية.

وسأل النائب نعمة افرام في وقت سابق عبر “تويتر”، “إلى متى هذا الفجور في سرقة الكابلات الكهربائيّة على امتداد لبنان، وآخرها التسبّب بحرمان مدرسة سان سوفور وكنيسة الصليب المقدس والإكليريكيّة المخلّصيّة في كسروان من تأدية رسالتها”؟

وأضاف: “حذار إجبار اللبنانيين على اللجوء الى الأمن الذاتي في مواجهة انحلال مؤسّسات الدولة المركزيّة”.