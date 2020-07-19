قطع الطريق احتجاجا على فقدان المازوت وانقطاع الكهرباء في شعت

قطع عدد من المزارعين الطريق الدولية عند مفرق بلدة شعت في البقاع الشمالي، لمدة ربع ساعة، احتجاجا على زيادة ساعات تقنين الكهرباء وعدم توافر مادة المازوت لري مزروعاتهم.

وتحدث رئيس بلدية شعت علي العطار، رئيس رابطة مختاري شمال بعلبك المختار علي الحاج حسن، ومختار البلدة إسماعيل العرب، وأكدت الكلمات أن “مياه الري ضرورة لأنقاذ الموسم الزراعي، ولكن في ظل انقطاع الكهرباء ونفاد مادة المازوت المحاصيل مهددة بالتلف، لذا إذا لم يتم التجاوب مع المطالب، فالأمور متجهة إلى المزيد من التصعيد”.

في سياق منفصل، تواكب دوريات من معلومات الامن العام في الضنية، تسليم شركات المحروقات لمادة المازوت لمحطات المحروقات والموزعين في المنطقة، منعا للإحتكار أو التلاعب بالاسعار، بعدما وردت شكاوى عدة في الاونة الاخيرة عن فقدان مادة المازوت من المحطات، وتلاعب بالاسعار إثر إقدام محطات على بيع صفيحة المازوت أعلى من السعر الرسمي المحدد.