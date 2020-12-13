قطع المياه كلياً عن كافة مشروع ري صيدا – جزين ليومين

تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ان دائرة ري لبعا التي تدير مشروع ري صيدا جزين الذي يروي منطقة شرق صيدا و ساحل جزين ستقوم بصيانة ( Vanne secteur) سكر تعيير المياه لقناة منسوب الـ ٦٠٠ الذي يغذي كامل مشروع ري صيدا جزين والواقع في أسفل بركة أنان، مما يوجب قطع المياه كلياً عن كافة مشروع ري صيدا – جزين ابتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ و لمدة يومين، علما ان من شأن اشغال الصيانة في السكر الرئيسي و سكر التعيير ان يكفل معايير السلامة العامة و حسن التحكم بالتوزيع وحماية المنشآت والقساطل و كواسر الضغط.







