قطع طرقات في حلبا بسبب الأمطار الغزيرة

شهدت البلدات العكارية ليل امس، عاصفة من الامطار الغزيرة، ادت الى قطع الطرقات في عدد من البلدات، والى انهيارات الأتربة، ودخول المياه الى المنازل .

ففي مدينة حلبا، فاض نهر العويك، وجرف معه الأتربة والنفايات، ما أدى الى قطع طرقات حلبا، كما فاضت المياه والسيول الجارفة على الأراضي الزراعية في سهل حلبا، والى دخول المياه الى عدد من المنازل و خيم النازحين السوريين .

وعملت صباحا جرافات تابعة لآل الحلبي على ازالة الأتربة والنفايات التي سدت الطرقات كمايستكمل عمال وشرطة بلدية حلبا أيضا فتح الطرقات بالجرافات التابعة لبلدية حلبا وتنظيف المجاري.