قطع عدة طرق في طرابلس والمدارس مقفلة

يسود الهدوء شوارع مدينة طرابلس، بعد ما شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وتشهد المدينة صباح اليوم الجمعة حركة سير خجولة، في حين ان معظم المؤسسات التربوية أعلنت إقفال ابوابها امام الطلاب، ولكن المحال التجارية والمؤسسات الخاصة بدأت تفتح ابوابها كالمعتاد، كذلك حضر العمال وموظفو المؤسسات العامة والدوائر الحكومية الى مكاتبهم.

ولا يزال عدد من الطرق الفرعية والرئيسية والدولية مقطوعة لا سيما الاوتوستراد الدولي عند نقطة البالما والطريق العام في البداوي بالإتجاهين وطلعة البحصاص ومستديرة السلام ومسارب مستديرة المرج والطريق الدولية مقابل فندق الكواليتي ان، فضلا عن عدد من الطرق الداخلية، مثل اشارات عزمي والمئتين والزاهرية.