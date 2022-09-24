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قعقور: يهمّنا أن يكون الرئيس المقبل شخصية سيادية

منذ 55 دقيقة
النائبة حليمة قعقور

النائبة حليمة قعقور

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أشارت النائبة “حليمة قعقور” إلى أنّ “لقاءات قام بها النواب التغييريون اتسمت بأجواء ايجابية في الجولة الاولى، وقلنا فيها لا للفراغ ولا للمواجهات والتحديات على حساب المواطن”.

واضافت في حديث لصوت لبنان 100,5 أن “ما يهمنا كرئيس للجمهورية هو شخصية سيادية غير محسوبة على محور، وهذا ما ناقشناه مع كتلة الوفاء للمقاومة ويهمنا ان يكون جامعًا للبنانيين واللبنانيات وحامي الدستور بالتطبيق لا بالكلام”.

وتابعت: “لقد أكد لنا الثنائي أن لا مرشح لـ 8 آذار وانهم منفتحون على كافة الاسماء”.

الى ذلك، اعتبرت انه “كان من المفترض ان تشكّل الحكومة حتى نقوم بمواجهتها لاننا لا نؤمن انها ستقوم بالاصلاحات”.

    المصدر :
  • المركزية

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