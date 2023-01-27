قفزات "الدولار الأسود" تتوالى.. ورقم قياسيّ جديد!

يستمر التحليق “الجنوني” الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، حيث سجّل صباح اليوم الجمعة، 63300 ليرة للشراء، و63500 ليرة للمبيع.

في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة في حديث لموقع mtv، أنّه طالما بقي الوضع في البلد على ما هو عليه، فإنّ سعر صرف الدّولار سيُواصل الارتفاع، وتنطبق عليه مقولة “فالج ما تعالج”، فأيّ بلد من دون رئيس للجمهوريّة ومن دون حكومة ومن دون مجلس نواب يعمل بشكل جدّيّ والمؤسّسات فيه “بالأرض”، لا يمكن أن يملك نقداً قوياًّ، لذا، فإنّ اللّيرة اللبنانيّة تنهار وستُكمل مسارها الانحداريّ طالما بقي الوضع السّياسيّ متردّياً”.

كما أشار حبيقة إلى أنّ “الحلول الاقتصاديّة يُمكن أن تُفرمِل الانهيار، لكنّ المُشكلة تكمُن لدى السّياسيّين”، وتابع: “لا سقف لسعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء وسيرتفع تلقائيّاً ولا شيء يردعه سوى الحلّ السّياسيّ”.

أمّا السّيناريو المُتوقّع لسعر الدّولار في ظلّ ما يُحكى عن انفجار الشّارع، فأوضح حبيقة، أنّ “تردّي الأوضاع السّياسيّة والأمنيّة أكثر وانفجار الشّارع، سيؤدّي إلى قفزة جنونيّة للدّولار، فهو كحبال الهواء، يلجأ النّاس إليه في الأزمات لحماية أنفسهم”.