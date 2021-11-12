قفزات "مجنونة" لدولار السوق السوداء صعوداً وهبوطاً.. فكم سجل مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة “انخفاضا ملحوظًا”، حيث تراوح ما بين 22500 و22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان قد سجّل في وقتٍ سابقٍ, ما بين 23000 و23050 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي كان قد حذر من ألا سقف لارتفاع سعر الدولار، معتبراً أن ‏‏”محاولات تصحيح الرواتب ودفع تعويضات الأجور ستنعكس سلباً على سعر صرف الليرة”.‏

وأشار يشوعي إلى أن “المصرف المركزي غير قادر اليوم على ضبط الأمور”، محذّراً من أن “بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدّي ‏إلى كارثة إذ أن أحداً ليس بقادر على تحمّل كلفة المعيشة‎”.‎

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفع يوم أمس الخميس، أمام الليرة اللبنانية، لأول مرة منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، وبلغ 22000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بعد أن سجل انخفاضا كبيرا بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي ووصل يومها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 15700 ليرة.

وخسرت الليرة اللبنانية منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية في البلاد.