الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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قفزة جديدة لدولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟

منذ 12 دقيقة
الليرة اللبنانية والدولار

الليرة اللبنانية والدولار

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ارتفع سعر تصريف دولار السوق السوداء مساء الأحد، بعد أيام من تقلبات واضحة في سعر الصرف، في ظل عجز المنظومة الحاكمة عن أي حلول عمليه لتدارك الانهيار الحاصل يومياً.

وقد تراوح سعر صرف الدولار مساء في بعض المناطق 29100 ليرة للمبيع و29150 ليرة للشراء، بينما سجل صباح اليوم الثلاثاء 28900 ليرة لبنانية للشراء و28950 ليرة لبنانية للبيع.

وفي مقابلة لحاكم مصرف لبنان في 21 من شهر حزيران الماضي، صرح بأنه لا يعلم إلى أين سيصل مسار الدولار، “فالسوق يقرر سعر الدولار، ويتأثر بعدة عناصر، ولا أعلم إذا ما كان سيتطور إيجابا أم سلبا.”

يشار إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد أشارت في تقرير لها إلى إن الطريق لا يزال صعبا أمام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السيادية.

أقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته خارطة طريق للتعافي المالي خلال جلسته الأخيرة قبل الانتقال إلى وضع تصريف الأعمال.

وتتضمن الخطة إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التجارية وحل البنوك غير المؤهلة للاستمرار بحلول تشرين الثاني.

 

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