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قلق أوروبيّ على لبنان.. ودعوة إلى الامتناع عن التدخّل في تحقيق المرفأ

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2023 1:01 مساءً
دعوة أوروبية لإجراء تحقيق نزيه وشفاف في انفجار المرفأ

دعوة أوروبية لإجراء تحقيق نزيه وشفاف في انفجار المرفأ

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حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا، اليوم الجمعة، الأطراف اللبنانية على السماح بإجراء تحقيق “نزيه وشفاف” في انفجار مرفأ بيروت والامتناع عن “كل أعمال التدخل”.

كما عبّرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبعثتان السويسرية والنرويجية في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في لبنان.

وأضافت: “ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس يوحد الشعب اللبناني من أجل المصلحة الوطنية كخطوة أولى صوب استعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على اتخاذ القرارات على المستويين الإداري والسياسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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