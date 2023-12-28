قلق أوروبي ورسائل: "جبهة الجنوب تقترب من حافة الحرب"!

أفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” بأن رسائل أوروبية وردت إلى المراجع المسؤولة تعبر عن قلق متزايد من اقتراب الوضع على جبهة الجنوب من حافة الحرب، في ظل تصعيد “حزب الله” لعملياته العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، تتحدث عما سمتها “جدية التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري ضد لبنان”. وقرنت ذلك بالتأكيد على الجانب اللبناني بتطبيق القرار 1701.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة على أجواء “حزب الله” لصحيفة “الجمهورية” أن الحزب، وفي اللقاءات التي جرت بينه وبين ديبلوماسيين أجانب فرنسيين وغير فرنسيين، رفض النقاش في هذا الأمر ولو عرضًا، مشددًا على أن المطلوب قبل كل شيء هو أن توقف إسرائيل عدوانها على غزة وعلى لبنان.