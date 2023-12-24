قلق إسرائيلي كبير من أنفاق حزب الله.. وهذا ما كشفه قائد المنطقة الشمالية!

جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن جيش العدو الإسرائيليّ، اليوم الأحد، أنهُ يجري عمليات بحثٍ كبيرة للعثور على أنفاق لـ”حزب الله” عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وقال اللواء أوري غوردين، قائد قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي، إنّ تل أبيب لن تتساهل مع أي تهديد، وأضاف: “إذا تمّ العثور على أي نفق أو تهديد، فلن نُبقيه سراً عن أي شخص”.

وأوضح غوردين أن النشاط الدفاعي الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان، يُركّز على جهودٍ عديدة لإزالة جميع التهديدات، مؤكداً أن الهدف هو الإضرار بقدرات “حــzب الله”.

وقبل أيام، نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيليّة تقريراً تحدثت فيه عن شبكة أنفاق تابعة للحــzب في لبنان، واصفة إياها بـ”الإستراتيجية”.

من جهته، أوضح نير دفوري، مراسل شؤون عسكرية في “القناة 12” الإسرائيلية أن “ما يحدث في الجنوب مرتبط بالشمال”، مشيراً إلى أن “حزب الله يستطيع أن يؤلم الإسرائيليين، وأن يسبب لهم ضرراً، وأياماً صعبة”.

في غضون ذلك، أشار دفوري إلى أنّه “بخصوص الأنفاق على الحدود اللبنانية، لا يعرف إذا كان يوجد أنفاق”.

وتابع، “أسأل طوال الوقت كل المصادر التي التقيها بشأن هذا الموضوع والجميع يقول إنهم لا يعلمون، ولكن هذا لا يعني أنه لن يفاجئونا بشيء”.

وذكر المراسل أنّه بعد شهر ونصف “قد نجد أنفسنا في تصعيد، وهذه الأمر سيكون له أثمان”.

بدوره، قال ألون أفيتار – خبير في الساحة الفلسطينية، في “القناة 13” الإسرائيلية، إنّ “حزب الله بمجهود صغير يشلّ لنا الحدود الشمالية، وهو يمكنه فعل أكثر من ذلك بكثير”.

وأمس السبت، اعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي، وإصابة آخر في قوات الاحتياط، بهجمات حزب الله التي نفّذها.