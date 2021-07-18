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قلق إسرائيلي من استغلال حزب الله للفوضى في لبنان

18 - يوليو - 2021
عناصر مليشيا حزب الله

عناصر من مليشيا حزب الله

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حذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، من تعزيز “حزب الله” نفوذه داخل لبنان، واستغلال الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد لمصلحته السياسية.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية صباح اليوم، عن قائد الفرقة 91 شلومي بيندر -المسؤول عن حماية الحدود مع لبنان- قوله: إن “هناك خطر حقيقي من استغلال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، للفوضى في لبنان في توسيع سلطته وسلطة إيران داخل لبنان”.

وقالت الصحيفة: إن “قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، تستعد لاحتمال أن يحاول آلاف اللبنانيين الوصول على متن قوارب إلى الحدود مع إسرائيل في محاولة لإيجاد مستقبل أفضل”.

وكانت صحيفة “معاريف” العبرية، نشرت الجمعة تقريراً يحلل الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان، أشارت فيه إلى أن وضع الجيش اللبناني خطير، كما قارنت بين رواتب قادة الجيش وعناصر حزب الله.

وقالت الصحيفة إن المعطيات التالية يمكن أن تعكس الوضع الذي يعيشه الجيش، حيث أشارت إلى أن قائد الجيش اللبناني جوزف عون يتقاضى 677 دولارا شهريا، بينما راتب أصغر عنصر في “حزب الله” يتجاوز الـ500 دولار.

ولفتت إلى أنه “قبل الأزمة الاقتصادية كان الجنرالات الكبار في الجيش اللبناني برتب موازية لعميد ولواء، يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دولار.

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