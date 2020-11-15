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قلق اسرائيلي من ظهور “وحش” آخر مثل حزب الله

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 5:16 مساءً
عناصر من حزب الله

عناصر من حزب الله

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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الاحد، إن “بلاده تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر “وحش” آخر مثل حزب الله اللبناني”.

وجاء تعليق ليبرمان ردا على إطلاق صاروخين من قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، على الداخل الإسرائيلي، وقيام الجيش الإسرائيلي بقصف بنى تحتية ومواقع لحركة حماس في القطاع.

وأكد ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أن سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هي التخلي عن سكان غلاف غزة والجنوب الإسرائيلي، وبأن حكومته تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر “وحش” آخر مثل حزب الله.

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