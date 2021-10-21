قلق من موجة "كورونا" جديدة في لبنان

ترأس وزير الصحة العامة فراس الأبيض إجتماعا في السرايا الحكومية، للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، في حضور أعضاء اللجنة. وتناول البحث سبل مواجهة التحديات المستقبلية التي يطرحها استمرار تفشي الفيروس.

واوضح الوزير الابيض في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من أعضاء اللجنة، أن “موسم الخريف وبدء العام الدراسي قد يشكلان عاملين مساعدين على زيادة الحالات المصابة بالفيروس، ما يثير قلقا من موجة جديدة تعيد المعاناة التي مرت على لبنان في العامين الأخيرين.

وقال: “لذا شكل هذا الإجتماع الأول للجنة، مناسبة لدراسة الواقع القائم في لبنان وما يحتاجه من متابعة، بدءا من عرض الواقع الوبائي إلى التنسيق القائم مع القطاع التربوي وفحوص الـ PCR في مطار رفيق الحريري، وكل ما يتصل بشهادة التلقيح والتنسيق مع الدول الأخرى لاعتماد الشهادة المعطاة في لبنان”.