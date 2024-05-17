الجمعة 9 ذو القعدة 1445 ﻫ - 17 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قنابل مضيئة وصواريخ اعتراضية.. إليكم آخر التطورات جنوباً

منذ 30 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن العدو الإسرائيلي أطلق صباحًا صواريخ اعتراضية فوق قرى القطاع الغربي وصل صداها في أرجاء المنطقة، كما سمعت صفارات الانذار داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم أكثر من مرة وصفارات إنذار في مقر “اليونيفيل” في الناقورة.

وحتى صباح اليوم، أطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

بعيد السادسة صباحا، أطلقت مواقع العدو المتاخمة لبركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط بلدة عيتا الشعب.

    المزيد من أخبار لبنان

    السيناتور ليندسي غراهام
    سيناتور أميركي: بيروت ستدمر إذا قام حزب الله بهجوم واسع على اسرائيل
    مسيرة تابعة لحزب الله
    صورة.. ما هو صاروخ "‏S5‌‏" الذي استخدمه حزب الله في الهجوم على موقع المطلة؟
    صيدلية
    فضيحة غذائية في لبنان.. 117 منتجًا غذائيًا للأطفال غير مستوفية الشروط الصحية

    الأكثر قراءة

    مجلس النواب
    هذا ما جاء في الورقة الاولية للتوصيات النيابية الى الحكومة
    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    فيديو.. 10 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف محيط بعلبك
    بهاء الحريري
    مصادر الشيخ بهاء الحريري تؤكد رفضه بيع قصر قريطم.. وهذا موعد زيارته لبيروت