الأحد 22 شعبان 1445 ﻫ - 3 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قنابل مضيئة وطيران استطلاعي.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

منذ 55 دقيقة
تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أطلق الجيش الاسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة في اتجاه اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن “صاروخ بركان إستهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي”.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري، وكانت الطائرات الاستطلاعية تحلق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وكذلك الطيران المسير.

    المزيد من أخبار لبنان

    قصر بعبدا
    الملف الرئاسي أمام قرار دولي صارم؟
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    رسائلُ تهديد إسرائيليّة جديدة للبنان: نتنياهو لن يتوقّف
    النائب إبراهيم كنعان
    كنعان: هل هناك أي مسؤول في لبنان يؤيّد حصول الحرب؟

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!
    غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان