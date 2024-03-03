قنابل مضيئة وطيران استطلاعي.. إليكم آخر المستجدات جنوباً

أطلق الجيش الاسرائيلي نيران اسلحته الرشاشة الثقيلة في اتجاه اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن “صاروخ بركان إستهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي”.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري، وكانت الطائرات الاستطلاعية تحلق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وكذلك الطيران المسير.