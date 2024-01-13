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قنابل مضيئة وعشرات القذائف المدفعية.. هكذا كان ليل الجنوب

منذ ساعة واحدة
إلقاء القنابل المضيئة فوق قرى جنوب لبنان

إلقاء القنابل المضيئة فوق قرى جنوب لبنان

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ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”، اليوم السبت، أن “الجيش الإسرائيلي أطلق منتصف الليل عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب”.

وأردفت أن “الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي استمر بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني صعودا إلى مدينة بنت جبيل”.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق.

وبعيد منتصف الليل أطلق نيران رشاشاته الثقيلة على أطراف بلدة الضهيرة وبلدة البستان.

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