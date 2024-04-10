قناة إسرائيلية تكشف معلومات خطيرة تتعلق بمقتل "محمد سرور".. ما علاقة الموساد!؟

كشفت القناة الـ “14 الإسرائيلية” أن التقديرات تشير إلى أن “الموساد الإسرائيلي يقف وراء مقتل المواطن اللبناني محمد سرور، وذلك نظرا لطبيعة عمله لصالح إيران وكذلك الطريقة التي قتل بها”.

وعثر، أمس الثلاثاء، على جثة “محمد سرور”، الذي كان خاضعا لعقوبات من الولايات المتحدة قرب العاصمة بيروت.

ووجد سرور (57 عاما) مقتولا بعد إصابته بما لا يقل عن 5 رصاصات، مساء الثلاثاء، في منزل في بلدة بيت مري المطلة على بيروت، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن مصدر أمني.

وأشار المصدر إلى أنه “عند العثور على جثة سرور كان يحمل معه مبلغا ماليا لم يسرقه منفذو الجريمة”.

وتتهم واشنطن سرور الذي كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لحزب الله، بتسهيل نقل أموال من طهران إلى الجناح العسكري لحركة حماس، قرب بيروت.

وقال مسؤولان قضائيان لأسوشيتد برس، فإنّ سرور استدرج لمنزل امرأة شرق بيروت حيث قتل بست رصاصات، ولكن يعتقد أن العديد من الأشخاص وراء العملية.

وفي مؤتمر صحفي، ضغطت عائلة سرور من أجل إجراء تحقيق كامل في ملابسات مقتله، لكنها لم تتهم أي فرد أو جماعة أو حكومة بعينها.