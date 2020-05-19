قنصل لبنان في سيدني: طائرة قطرية تقلّ لبنانيين غادرت أستراليا

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غادرت طائرة قطرية أستراليا مساء أمس تقلّ عدداً من اللبنانيين الذين زاروا أستراليا او الطلاب الذين يرغبون بالعودة الى لبنان.

وأعلن قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون مغادرة طائرة قطرية استراليا مساء امس تقل عددا من اللبنانيين الذين كانوا في زيارة الى أستراليا او الطلاب الذين يرغبون بالعودة الى لبنان، موضحا أن “الطائرة تقل لبنانيين من مختلف الولايات الأسترالية”.

من جهة أخرى، أكد أن “القنصلية اللبنانية العامة في سيدني لا تزال تعمل وفقا لمواعيد محددة وذلك بحسب التعليمات الصحية الصادرة عن حكومة الولاية في سيدني”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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