الأحد 3 شوال 1444 ﻫ - 23 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قنوات حوار بين "التيار" و"القوات".. ما الجديد؟

منذ 54 دقيقة
"القوات" و"التيار"

"القوات" و"التيار"

A A A
طباعة المقال

أوضح النائب غسان عطالله أن “التيار الوطني الحر لا يريد طرح اسم لرئاسة الجمهورية غير مهيأ للوصول الى سدة الرئاسة بل يتريث بانتظار نضوج المرحلة للوصول الى نتيجة أكثر فاعلية”.

واشار في مداخلة ضمن برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان 93,3″، الى انه كانت للتيار مبادرة لوضع مواصفات أساسية للرئيس وهو منفتح للحوار في هذا الشأن، كاشفا عن قنوات حوار غير مباشرة بين نواب من التيار وآخرين من حزب القوات اللبنانية، على أمل ان تحصل لقاءات بين الطرفين، “لأن التوافق المسيحي مطلوب بالدرجة الأولى كي يأتي رئيس مدعوم من الكتل المسيحية الكبرى”.

وعن التحرك الفرنسي الداعم لترشيح سليمان فرنجية، قال عطالله: “ان أي فرض خارجي لاسم رئيس للجمهورية غير مرحب به والمطلوب من الخارج ان يدعم إجراء الاستحقاق بعيدا من الدخول في الأسماء وفرض اي شخصية على الكتل المسيحية”، مشددا على ان “التيار اليوم من دعاة الحوار للتوافق على رئيس توافقي لجمهورية لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: الزيادات للقطاع العام تشكل انطلاقة جيدة ولو متأخرة
    الدولار- رويترز
    هل يعود الدولار الى الارتفاع بعد العيد؟
    حادث سير
    3 جرحى بحادثي سير في زوق مصبح وكفردبيان

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
    الجيش اللبناني
    أجهزة أمنية رفضت استقبالهم.. ترحيل خمسين سورياً خلال الأسبوعين الماضيين من لبنان!