قنوات حوار بين "التيار" و"القوات".. ما الجديد؟

أوضح النائب غسان عطالله أن “التيار الوطني الحر لا يريد طرح اسم لرئاسة الجمهورية غير مهيأ للوصول الى سدة الرئاسة بل يتريث بانتظار نضوج المرحلة للوصول الى نتيجة أكثر فاعلية”.

واشار في مداخلة ضمن برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان 93,3″، الى انه كانت للتيار مبادرة لوضع مواصفات أساسية للرئيس وهو منفتح للحوار في هذا الشأن، كاشفا عن قنوات حوار غير مباشرة بين نواب من التيار وآخرين من حزب القوات اللبنانية، على أمل ان تحصل لقاءات بين الطرفين، “لأن التوافق المسيحي مطلوب بالدرجة الأولى كي يأتي رئيس مدعوم من الكتل المسيحية الكبرى”.

وعن التحرك الفرنسي الداعم لترشيح سليمان فرنجية، قال عطالله: “ان أي فرض خارجي لاسم رئيس للجمهورية غير مرحب به والمطلوب من الخارج ان يدعم إجراء الاستحقاق بعيدا من الدخول في الأسماء وفرض اي شخصية على الكتل المسيحية”، مشددا على ان “التيار اليوم من دعاة الحوار للتوافق على رئيس توافقي لجمهورية لبنان”.