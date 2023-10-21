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قوات الفجر: استهدفنا بالصواريخ مواقع إسرائيلية على الحدود الجنوبية

منذ 8 دقائق
من جنوب لبنان

من جنوب لبنان

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أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان في بيان لها، عن استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود بالصواريخ، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقالت قوات الفجر في بيانها:

“في ضوء إمعان العدو الصهيوني في مواصلة الاعتداءات على أهلنا في الجنوب اللبناني وقصفه القرى ومحيطها واستهداف المدنيين، فضلاً عن مجازره المروّعة التي يرتكبها في فلسطين وقد طالت مؤخراً دور العبادة.

وجّهت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية) ضربات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة وحقّقت فيها إصابات مباشرة.

إنّنا إذ نؤكّد على أنّ أي عدوان صهيوني يطال أهلنا سيتمّ الردّ عليه بمزيد من استهداف مواقع العدو، نؤكّد أيضاً على دعمنا لأهلنا الصامدين الصابرين الثابتين في غزّة، ولمجاهديهم أنّنا وإيّاهم في خندق واحد لدحر هذا العدو، والله أكبر ولله الحمد”.

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