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قوات الفجر تقصف مستوطنة كريات شمونة بمجموعة من الصواريخ

منذ 57 دقيقة
"قوات الفجر" - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية

"قوات الفجر" - الجناح العسكري للجماعة الإسلامية

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أعلنت قوات الفجر الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان عن قصف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وقالت قوات الفجر في بيانها أنه وفي “في إطار الردّ على تمادي العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا وقرانا في الجنوب اللبناني، ودعماً لأهلنا في غزّة حيث يرتكب العدو بحقّهم إبادة جماعية مستمرة منذ تسعين يوماً، قام مجاهدو قوات الفجر -الجناح العسكري للجماعة الإسلامية – مساء الجمعة الواقع في 5/1/2024 بتنفيذ عمليتين عسكريتين تضمنت توجيه صليتين صاروخيتين استهدفتا مغتصبة كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة مما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة”.

وأضافت قوات الفجر في بيانها أنّ عملياتها ستستمر مجددة  وعدها بالرد المناسب و اللائق على عملية الاغتيال الآثمة بحق قادة المقاومة ومجاهديها.

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