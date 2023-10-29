"قوات الفجر" تُعلن استهداف مواقع العدو بصليات صاروخية

أعلنت “قوات الفجر” (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية)، في بيان، أنها وجهت “صليات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة”.

وإذ أكدت أنّ “صلياتنا الصاروخية ستستمر وتزداد كلّما أمعن العدو الصهيوني وتمادى في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة”، أكدت أيضًا “أنّنا قادرون على توسيع دائرة ردّنا لثنيه عن عدوانه”.

وكانت كتائب القسام – لبنان أعلنت مساء اليوم في بيان، أنها “قصفت مغتصبة “نهاريا” شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخًا ردًا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة”.