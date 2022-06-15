الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
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قوة مشاة اسرائيلية اجتازت الشريط التقني عند متنزهات الوزاني

منذ 4 ساعات
دورية راجلة للعدو خرقت الخط الأزرق مقابل رأس الناقورة

دورية راجلة للعدو مقابل رأس الناقورة - ارشيفية

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اجتازت قوة مشاة تابعة لقوات العدو الاسرائيلي مؤلفة من زهاء 25 عنصرا، الشريط التقني عند متنزهات الوزاني وتوجهت نحو مجرى النهر وتقوم بعملية مسح من دون خرق للخط الازرق.

من جهة اخرى، أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنه “يبدأ صباح غد تمرين ​عسكري​ في منطقة اصبع الجليل سيتضمن اطلاق ​قذائف​ مدفعية في منطقة جبل روس حيث ستسمع دوي انفجارات في المحيط”.

ولفت أدرعي في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه “تم التخطيط للتمرين المذكور، والذي سينتهي في ساعات الظهيرة، و ذلك في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022”.

تجدر الإشارة الى أن “اصبع الجليل” هو مصطلح سياسي جغرافي يُطلق على منطقة المسار الحدودي الشمالي الشرقي للأراضي الفلسطينية المحتلّة، وذلك نسبة لشكلها الذي يشبه “الإصبع”، وهي منطقة محاذية للحدود اللبنانية الجنوبية.

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