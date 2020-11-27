استمع لاذاعتنا

قوى الأمن: إذا مهددي ما تترددي!

منذ ساعة واحدة
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

A A A
طباعة المقال

غردت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي عبر حسابها على “تويتر”: 59% من الشكاوى الواردة الينا في حالات العنف الاسري ترتكب من قبل الزوج، إذا_مهددي_ما_تترددي. بمناسبة حملة التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، تذكر #قوى_الأمن الداخلي بالرقم 1745 للتبليغ عن حالات العنف الأسري.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    رغم الإقفال… عداد كورونا يحافظ على إرتفاعه
    قوى الامن الداخلي
    قوى الأمن تكشف عن تفاصيل جريمة بشري
    القضاء
    مجلس القضاء: لاتخاذ الاجراء القانوني الملائم بحق وزير الداخلية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قصف اسرائيلي
    الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا استهدفت شاحنة أموال قادمة لـ”حزب الله” من إيران
    كوب كابتشينو
    أغلى كوب كابتشينو في العالم
    الرياضة لها فوائد كبيرة لتعزيز صحة الإنسان
    كورونا
    كورونا و 150 دقيقة.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية