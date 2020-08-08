قوى الأمن الداخلي: لضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيداً عن كل اشكال العنف

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تتفهّم الغضب العارم للمتظاهرين.

وطلبت من المتظاهرين في الوقت عينه ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيداً عن كل اشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام.

توازياً، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا.

وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الاملاك العامة والخاصة.

كما ذكّرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.