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قوى الأمن الدّاخلي تحذر من رياح شديدة غداً.. وتطلب اتّخاذ إجراءات وقائيّة

منذ 39 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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بناءً على تقرير مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامّة للطيران المدني، يتأثّر لبنان في خلال اليومين القادمين اعتباراً من يوم غد 4-11-2020، بمنخفض جوي مصحوب برياح شديدة تتجاوز سرعتها 75 كلم في الساعة، وخصوصاً في المناطق السّاحليّة، مما قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وأعمدة، وأشجار، وغيرها، وإلى تطاير أيّ شيء قد يشكّل خطراً على السّلامة العامّة، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين والمقيمين ما يلي:

– تجنّب التنقّل سيرًا في أثناء نشاط الرياح.

– القيادة بحذرٍ وتأنٍّ، واتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة.

– عدم ركن السّيارات بالقرب من الّلوحات الإعلانية، والأشجار إلخ…

– تثبيت الأشياء غير المثبّتة، لمنعها من التّطاير.

– توضيب كل ما يمكن ان تحمله معها الرياح، في مكان مغلق وآمن.

– عدم التنقّل بالقرب من المباني الآيلة للسقوط، لا سيّما تلك الّتي تعرّضت لضرر كبير جرّاء انفجار مرفأ بيروت.

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