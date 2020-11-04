قوى الأمن تحذّر المتضرّرين من انفجار المرفأ من شدّة الرياح

ناشدت قوى الأمن المواطنين في المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت، عدم التنقّل بالقرب من المباني المهددة بالإنهيار، وعدم ركن السّيارات بالقرب من الّلوحات الإعلانية، والأشجار واتّخاذ إجراءات وقائيّة بسبب رياح شديدة سيشهدها لبنان اليوم، وفق مصلحة الأرصاد الجوية.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت، صنف أنه ثالث أقوى انفجار في العالم وأدى إلى وفاة أكثر من 200 شخصا، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل.

وقع الانفجار بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12 الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ العام 2014.

زاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا في بلد يعاني منذ شهور أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.