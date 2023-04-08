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قوى الأمن تروج صورة مروّج عملة مزيفة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

منذ 42 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه:

“في إطار المتابعة المسّتمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للحدّ من الجرائم وتوقيف مرتكبيها”.

ولفت إلى أنّه، “بتاريخ 5-4-2023 وفي محلة غاليري سمعان، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت عناصر المكتب المذكور من توقيف المدعو: ح. ض. (مواليد عام 1999، لبناني)، بجرائم احتيال وسلب وترويج عملة مزيّفة، وبتفتيشه ضبطت بحوزته مسدساً حربياً”.

وبالتحقيق معه، “اعترف بما نسب اليه بالاشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم”.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر-بولفار كميل شمعون أو الاتصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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