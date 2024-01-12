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قوى الأمن تطلب من السائقين القيادة بحذر.. وتجنّب هذه الطرقات!

منذ 45 دقيقة
قيادة سيارة - تعبيرية
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه “وفقًا للمعلومات المستقاة حول حالة الطقس، من المتوقّع في خلال هذين اليومين، هطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة، ممّا قد يؤدّي إلى تَشَكُّل السّيول وانزلاقات وتجمّعات كبيرة للمياه على الطرقات”.

وأكدت أن “قطعات المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، على جهوزيّة تامّة لتقديم المساعدة للمواطنين عند اللّزوم، بما توافر من إمكانات”.

وطلبت المديريّة من السّائقين التالي:

– “تجنّب سلوك الطّرقات التي تتشكل عليها السيول وتجمُّع مياه الأمطار، وقرب ضفاف الأنهر.

– القيادة بحذر تجنبًا للانزلاقات التي قد تؤدّي إلى حوادث مروريّة.

– في حال حصول أي طارئ، الاتّصال على الرقم 112، أو الخطّ السّاخن لغرفة العمليات المشتركة 1720، أو على رقم المديرية العامة للدفاع المدني 125”.

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