قوى الأمن تطلق حملة توعية للسلامة المرورية

أطلقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بمناسبة الأعياد، حملة توعية حول السلامة المرورية بعنوان “ما تشرب وتسوق”، بدأت ‏بإقامة مشاغل تفاعلية، لتجنب القيادة تحت تأثير الكحول، يوم الأربعاء في 28 الحالي في مناطق: مار مخايل، بدارو، ويوم الخميس في ‏‏29 منه في جبيل والبترون‎.‎

وأشارت المديرية في بيان، الى أنه “بهدف رفع الثقافة المرورية لدى السائقين، ولا سيما من القيادة تحت تأثير الكحول، التي تشكل أحد ‏الأسباب الرئيسية للصدامات المرورية القاتلة، فقد جرى اعتماد اختبار عملي للكحول مطبق من قبل الشرطة في عدد من دول العالم، ‏كالولايات المتحدة الأميركية وغيرها… بحيث أنه إذا فشل السائق في الاختبار، ينظم بحقه محضر ضبط مخالفة. أما في هذه الحملة ‏فقد اعتمدته قوى الأمن على سبيل التوعية ومن أجل أن يختبر السائقون قدرتهم على القيادة وأن يكون الخط المرسوم في أماكن السهر ‏للتذكير بصورة دائمة أن القيادة مسؤولية والتزام، وأنه يجب عليهم أن يتمتعوا دائما بكامل التركيز والوعي لحماية أنفسهم والآخرين‎”.‎

ولفتت الى أنه “في هذا المجال، من المفضل على السائق ألا يكون تحت تأثير الكحول عند القيادة بأي شكل من الأشكال، أي أن لا ‏تزيد نسبة الكحول في الدم عن 0,5 غ/ل. وفقا لقانون السير اللبناني (أي بمعدل كأسين من المشروب للسيدات وثلاثة كؤوس للرجال)، ‏لأنها تؤثر سلبا على الحواس وتسبب تقديرا خاطئا للإمكانيات الجسدية والفكرية، وتبطئ سرعة الاستجابة وردة الفعل وتؤثر على ‏مجال الرؤية إذ يصبح محدودا، كذلك تتسبب بتحسس دائم على الأضواء. ويحتاج الجسم من 3 إلى 5 ساعات للتخلص من تأثيرها‎”.‎

وأكدت أنه “ليلة رأس السنة، ستتشدد قوى الأمن بإقامة حواجز مرورية لمراقبة السائقين وإجراء فحص نسبة الكحول في الدم وسيتم ‏تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين منهم، واحتجاز مركباتهم الآلية‎”.‎