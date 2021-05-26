قوى الأمن تعمم صورة شاب مفقود... هل تعرفون عنه شيئا؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة المفقود:

محمد قاسم عطوي (مواليد 1999، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 02-04-2021، منزل ذويه الكائن في محلة الناعمة، ولم يعُد حتى تاريخه. وهو يعاني من مرض التّوحّد (حسب أقوال شقيقه).

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 300216-25، للإدلاء بما لديهم من معلومات.