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قوى الأمن تعمم صورة موقوفين بجرم سرقة ذهب من داخل أحد المحلّات

منذ 45 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَي الموقوفَيْن: “ر. ع.” (من مواليد عام 1989، لبنانية) و”م. ع.” (من مواليد عام 1986، لبناني) اللّذَين أقدما، وبطريقة احتيالية، على سرقة مصاغ من الذّهب من داخل أحد المحلّات المعدّة لبيع المجوهرات في محلّة عائشة بكار – بيروت.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة المصيطبة الكائن في ثُكنة إميل الحلو – شارع مار الياس، أو الاتصال على الرقم 705069-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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