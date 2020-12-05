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قوى الأمن تعمّم صورة القاصر المفقودة آية عبد النور شحادة

منذ 7 ثواني
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر:

– آية عبد النّور شحادة (مواليد عام 2004)

الّتي غادرت بتاريخ 4/12/2020 منزل ذويها الكائن في بلدة القبة/ طرابلس إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: للإدلاء بما لديهم من معلومات : 06-386184

 

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