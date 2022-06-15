قوى الأمن تعمّم صورة سيدة عثر عليها في بيت الدين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مواطنة تدعى حنان جبرائل السوقي من مواليد عام 1981 (حسب أقوالها)، عُثر عليها بتاريخ 9-6-2022، أمام قصر بيت الدين، مع العلم انها تعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى ممن يعرف عنها أو عن ذويها شيئاً، إبلاغهم الحضور إلى مركز مخفر بيت الدين في وحدة الدرك الإقليمي أو الاتصال على الرقم: 503016-25، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادتها إلى عائلتها”.