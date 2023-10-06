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قوى الأمن تكشف التفاصيل.. إليكم ما حدث في سجن زحلة

منذ 15 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

حوالي الساعة 12،30 من تاريخ اليوم 06/10/2023، توافرت معلومات لإدارة سجن زحلة في وحدة الدرك الإقليمي عن التحضير لعمليّة فرار من خلال حفرة في حائط إحدى الغرف. على الفور، توّجهت قوّة للكشف على الغرفة المذكورة. ولدى اقترابها من مكان وجود الحفرة المخفيّة داخل خزانة خشبيّة ومغطّاة بقطعة من القماش، حصلت عمليّة اعتراض من قبل بعض السجناء المتواجدين فيها، وقاموا باحتجاز ضابطين وعنصر. وبعد مقاومتهم، تمكّنت القوّة من الخروج من المكان.

ونتيجة لإحباط التحضير لعمليّة الفرار، بدأوا بحرق الأمتعة و”الفرش” داخل جزء من غرف الطابق الثاني، ما أدى إلى تسارع الحريق وانتشار الدخان الكثيف في الطابق المذكور. عندها، حضرت قوى من القوى السيّارة ومن قطعات سريّة زحلة وسيطرت على أعمال الشغب داخل السجن، وبدأت بإنقاذ السجناء الذين تعرّضوا لاستنشاق الدخان، جرى نقلهم من قبل الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مستشفيات المنطقة، وتمّ إخماد الحريق.

ونتج عن استنشاق الدخان وفاة /3/ سجناء، وهم:

علي محمّد المصري (مواليد عام 1977، لبناني)
إبراهيم حمد علّام (مواليد عام 1986، لبناني)
محمّد علي الحاج حسين (مواليد عام 1999، لبناني)
كما أصيب /16/ نزيلًا بسبب تنشقّهم للدخّان يعالجون في المستشفى، وحالتهم مستقرّة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

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